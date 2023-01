Ryanair supera quota 180 destinazioni da Londra nella summer

15:21

Continua la rincorsa ai record da parte di Ryanair nella presentazione degli orari estivi. Dopo avere lanciato le programmazioni con il maggior numero di destinazioni di sempre in vari aeroporti italiani, è ora la volta di Londra.

Negli scali della capitale britannica il vettore supererà la soglia di 180 destinazioni grazie a 6 new entry: Edinburgo, Belfast, Cornwall, Asturie, Lipsia e Klagenfurt. Il tutto per un totale di oltre 3mila voli a settimana nel picco dell’offerta in alta stagione.



Intanto il vettore low cost ha rivelato di avere raggiunto un altro traguardo superando i due milioni di prenotazioni in un solo weekend.