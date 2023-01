Trenitalia, torna il servizio treno+bus da e verso il porto di Civitavecchia

13:42

Torna il Civitavecchia Portlink, il servizio treno+bus di Trenitalia che collega il porto con la stazione ferroviaria, dalla quale è possibile proseguire verso la Capitale.



Le corse - di breve durata e senza fermate intermedie - partiranno dal Terminal crociere.

A bordo del Civitavecchia Portlink possono viaggiare gratis i bambini con meno di tre anni o di altezza inferiore al metro, i cani di piccola taglia muniti di museruola e certificato d’iscrizione all’anagrafe canina, gatti e altri animali domestici di piccola taglia purché portati nell’apposito trasportino.



I biglietti del servizio Civitavecchia Portlink possono essere acquistati attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia (sito internet, app Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggi abilitate, punti vendita Tabaccai PUNTOLIS, Mooney), selezionando come stazione di origine o destinazione Civitavecchia Porto.



Tutti i servizi bus sono, inoltre, equipaggiati con posti dedicati alle persone a mobilità ridotta.