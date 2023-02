Trenord: 8,8 milioni di passeggeri leisure nel 2022

08:00

Nel 2022 sono stati 8,8 milioni i passeggeri che hanno viaggiato con Trenord per raggiungere le destinazioni turistiche.

Nella passata stagione la società ferroviaria ha registrato anche 35mila viaggi con i biglietti integrati 'Gite in treno'; il ritorno dei gruppi (a quota 90mila); e 3,8 milioni di clienti trasportati a bordo del Malpensa Express.



I piani per il 2023

Sulla scia di questi numeri, Trenord si appresta a intensificare gli impegni nel 2023, prevedendo per la primavera/estate una revisione delle proposte 'Gite in treno'; il lancio di una guida alla scoperta della Lombardia in treno, in collaborazione con Lonely Planet; e il supporto a grandi eventi nella regione.