10:53

Torneranno anche i voli su Olbia e Catania da Madrid nella programmazione estiva di Iberia. I collegamenti sulla Sardegna avranno 4 frequenze alla settimana mentre per la Sicilia si tratterà di una rotta giornaliera. Entrambe saranno operative da giugno a settembre.

“Queste destinazioni estive completano il regolare funzionamento di Iberia dall'Italia con voli diretti da Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Bologna e Firenze – si legge in una nota della compagnia -. Milano, con un massimo di cinque voli giornalieri; Roma, che passerà da 32 a 37 frequenze settimanali rispetto alla scorsa estate; e Venezia, con 25 frequenze settimanali (cinque in più rispetto al 2022), sono le città in cui la compagnia aerea spagnola ha dispiegato la sua maggiore capacità nel Paese”.



In totalle ad agosto Iberia effettuerà 127 frequenze alla settimana tra l’Italia e l’hub di Madrid contro le 105 dello scorso anno.