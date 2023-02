Giappone, stop alle mascherine sugli aerei dal 13 marzo

09:20

Anche il Giappone dice addio all'obbligo di indossare la mascherina in aereo. La regola imposta come contrasto al Covid decadrà dal prossimo 13 marzo.

La misura fa parte di una serie di alleggerimenti annunciati dal Governo di Tokyo in materia di contrasto al virus. Come riporta simpleflying.com, le mascherine sui trasporti pubblici e nelle scuole diventeranno solo raccomandazioni, soprattutto in caso di affollamento, ma non ci sarà più l'obbligo.



Anche il Giappone, come molti altri Stati, sta declassando il Covid nella categoria delle normali malattie infettive.