Tap: il governo postoghese licenzia ceo e chairman del board

Acque agitate in casa di Tap Air Portugal, il vettore portoghese messo sul mercato dal Governo e nel mirino dei principali gruppi europei, da Lufthansa a Iag passando per Air France-Klm. Proprio l’esecutivo del Paese ha deciso di silurare l’attuale ceo Christine Ourmières-Widener in seguito allo scandalo relativo a una transazione da mezzo milione di euro per un trattamento di fine rapporto. Insieme al ceo il Governo ha deciso inoltre di licenziare anche il presidente del board Manuel Beja.

In una nota l’Esecutivo, riporta Simpleflying, ha spiegato che "questo episodio ha scosso la fiducia dei portoghesi in Tap ed è fondamentale, soprattutto, recuperare il legame di fiducia tra Paese e azienda". Entrambe le cariche al momento sono state affidate a Luis Rodrigues.