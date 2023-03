Arab Travel Summit: i vettori alla prova dell'impatto sull'ambiente

12:12

Parola d’ordine: sostenibilità. È stato questo il fulcro dell’Arab Aviation Summit 2023 che ha ruotato intorno al tema ‘Impactful sustainability in modern-day travel and tourism’: in sostanza, come le moderne tecnologie incideranno sulla prossima generazione del settore aereo e sulla travel industry.

“La sostenibilità è al centro dei nostri obiettivi - commenta Mikail Houari, presidente di Airbus Africa e Medio Oriente -. Siamo pionieri nell’innovazione e nelle alternative per carburanti più green”. L’e-fuel è il futuro dell’aviazione, ma il raggiungimento di un equilibrio di settore pienamente sostenibile è un lavoro di gruppo che coinvolge inevitabilmente tutti i vettori nonché la produzione. “Continuare a investire sul prodotto è il modo per affrontare e vincere questa sfida nell’aviation industry”, aggiunge John Kelly, presidente Meta di Rolls Royce.



L’Arab Aviation Summit (organizzato in collaborazione con Ras Al Khaimah Tourism Development Authority) è stato, inoltre, un’opportunità per affrontare altri nodi cruciali per il business delle compagnie aeree e in particolare per mettere sotto la lente d’ingrandimento la crescente importanza delle destinazioni del Medio Oriente.



“La sostenibilità è il cuore del nostro sviluppo - conclude Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Esploriamo costantemente la possibilità di siglare partnership con player globali, di identificare soluzioni avanzate e best practice per sbloccare collettivamente il potenziale di un domani all’insegna della decarbonizzazione”.



Gaia Guarino