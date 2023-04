Consegne di nuovi aerei: il 2023 sarà un anno record secondo la Iata

12:31

Se il 2023 potrà essere archiviato presumibilmente come quello della ripresa quasi totale del traffico aereo, notizie ancora migliori arrivano sul fronte delle consegne di velivoli, che quest’anno supereranno i numeri record fatti registrare nel 2019. Il dato emerge da uno studio della Iata, secondo il quale ii nuovi aerei in flotta quest’anno saranno 1.540, il 23 per cento in più rispetto allo scorso anno e 135 unità in più rispetto all’ultimo anno pre pandemia.

La vera differenza rispetto al 2019, però, riguarda la geografia di queste consegne: se 4 anni fa il dominio spettava all’Asia Pacifico con oltre 500 aerei, quest’anno i primi due posti saranno appannaggio rispettivamente di Nord America ed Europa, che insieme sfioreranno quota mille velivoli.



Per quanto riguarda la tipologia di aerei per il 75 per cento si tratterà di modelli per il corto raggio e solo il 14 per cento per il lungo raggio.