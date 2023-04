Ita Airways, parte il codeshare con Hainan Airlines

16:55

Ita Airways fa rotta sul mercato cinese. Il vettore annuncia il lancio di un codeshare con Hainan Airlines, la compagnia con sede ad Haikou in Cina.

La partnership, come riporta una nota del vettore italiano, punta a incrementare i viaggi d'affari e leisure tra Italia e Repubblica Popolare Cinese e sarà disponibile dal 21 aprile.



Hainan Airlines applicherà il proprio codice sulle 7 destinazioni nazionali collegate con Fiumicino, ovvero Catania, Napoli, Bari, Venezia, Firenze, Bologna e Torino, e su 2 destinazioni internazionali, ovvero Parigi e Atene.



"Le due compagnie aeree - precisa ancora la nota - stanno lavorando per espandere nei prossimi mesi l'ambito della loro cooperazione e per offrire ai clienti opzioni di viaggio ancora più vantaggiose".