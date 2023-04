Trenord recluta nuovi capitreno: candidature fino al 7 maggio

17:29

C’è tempo fino al 7 maggio per avanzare le domande per diventare capotreno Trenord. La società ferroviaria ha aperto oggi le candidature per la selezione di nuovi profili da impiegare nei team di personale responsabile del servizio di bordo.

I candidati selezionati parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie a diventare il primo responsabile dell’esperienza di viaggio offerta ai clienti.



Al termine del corso, che avrà durata di sei mesi, i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio; passaggi necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno.



I requisiti

Requisiti richiesti sono: diploma di scuola media superiore o di laurea; buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere.



Richieste inoltre disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative; attitudine al problem solving; precisione; atteggiamento proattivo.



Valore aggiunto le esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.