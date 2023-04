Terremoto a Catania: regolari i voli in aeroporto, controlli sulla linea ferroviaria

15:09

Non si registrano particolari disagi al momento nei trasporti dopo la forte scossa di terremoto che si è verificata poco dopo le 14 in Sicilia. L’epicentro del sisma è stato registrato a Catania, con una magnitudo valutata tra i 4,4 e i 4,9 gradi della scala Richter.

L’aeroporto di Catania continua a operaro regolarmente sia sul fronte dei decolli sia su quello degli atterraggi, copme si legge dal sito internet dello scalo. Interrotta invece in via precauzionale la linea ferroviaria Messina-Siracusa per effettuare i controlli di rito sulla linea, come informa Trenitalia.