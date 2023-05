10:26

L’acquisizione di Air Europa da parte del Iag per farla confluire in Iberia è ufficialmente nelle mani dell’Unione europea, che dovrà pronunciarsi sulla fattibilità dell’operazione ed eventualmente mettere i paletti perché il processo vada avanti. Lo ha rivelato lo stesso ceo del gruppo anglo-spagnolo Luis Gallego (nella foto) a margine di un suo intervento in un convegno.

Il manager, si legge su Preferente, ha spiegato di avere fornito alla Ue tutta la documentazione necessaria e si attende un pronunciamento nell’arco dei prossimi 18 mesi. Un periodo molto lungo quindi, ma Gallego ha voluto anche rassicurare che non ci saranno problemi finanziari per Air Europa.



Nei giorni scorsi erano emersi rumors secondo i quali da parte dell’Unione europea ci sarebbe irritazione per l’acquisizione, che era già stata bocciata al primo tentativo e che quindi rischierebbe di non passare nuovamente. Ma per questo ora bisognerà attendere i passi ufficiali.