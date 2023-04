Air Europa-Iberia: la Ue si prepara a dare battaglia

15:55

Ancora nulla di ufficiale, ma secondo alcuni rumors insistenti l’acquisizione di Air Europa da parte di Iag attraverso Iberia non sarà una passeggiata. Anzi: come già avvenuto nel primo tentativo prima del Covid la Commissione europea si prepara a dare nuovamente battaglia.

Secondo quanto anticipato dal Financial Times e riportato da Simpleflying, da Bruxelles ci sarebbe una buona dose di irritazione per il nuovo tentativo dopo il primo no e l’ostracismo potrebbe essere anche più forte.



A rendere il merger inviso all’Unione europea sarebbe lo stesso motivo della volta precedente: l’ingresso di Air Europa nel gruppo che già controlla in Spagna Iberia e Vueling porterebbe a una concentrazione sul mercato iberico eccessiva pari, secondo alcune stime, al 33 per cento del mercato contro il 25 attuale.