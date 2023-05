08:33

Investimenti importanti sul lungo raggio, lavoro attento con il trade e massima flessibilità. Sono questi tre degli ingredienti che, secondo il vp sales Italy Tommaso Fumelli (nella foto), stanno dando la giusta spinta a Ita Airways con i relativi risultati: “Le prenotazioni maggio-settembre 2023 stanno andando molto bene, le stime vendite estive sono tra il 20 e il 23 per cento più alte rispetto al 2022. Chiudiamo il primo semestre con circa 3 punti sopra il budget in termini di ricavi grazie a questa spinta”.

Nel corso del talk sul trasporto aereo di Obiettivo X organizzato da Ota Viaggi e moderato dal direttore di TTG Italia Remo Vangelista, il manager ha posto a lungo l’accento sull’importanza del trade nelle strategie di Ita: “Nel 2023, con un target di 245 accordi con gruppi agenziali, la coverage degli agenti con cui definiremo partnership commerciali sale a più del 70 revenue del revenue intermediato, confermando il nostro investimento nella relazione commerciale con l’intermediazione”.



I dati sul long haul

L’offerta a lungo raggio rappresenta uno dei pilastri della strategia di Ita che sta portando risultati positivi infatti Fumelli sottolinea che “oltre a essere fonte di redditività di per sé, sostiene il breve e il medio raggio con flussi di traffico da e per l’hub di Fiumicino in coincidenza con i nostri voli intercontinentali, contribuendo a migliorare la performance anche su tale prodotto”. Infatti la previsione 2023 sul lungo raggio è “un raddoppio dei passeggeri e del revenue”.



Il marchio Alitalia

Quanto alla questione dello strapotere delle low cost Fumelli ha spiegato che “Ita è flessibile, con un network capace di servire gli aeroporti principali. Monitoriamo la domanda e la concorrenza e, se necessario, modificheremo i nostri schedule”. E su quale sarà l’uso del marchio Alitalia di proprietà Ita, Fumelli spiega che “potrà sicuramente rappresentare un valore aggiunto in futuro e si valuterà nei prossimi piani industriali l’eventualità di utilizzarlo nel modo più efficace possibile”. P. T.