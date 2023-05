10:58

Sono 113 i voli che Ita Airways ha cancellato per la giornata di venerdì 19 maggio in seguito allo sciopero di 24 ore del trasporto aereo che interesserà diversi settori e che è destinato a creare numerosi disagi per i passeggeri.

In una nota la compagnia ha spiegato di avere “attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata del 19 maggio. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 19 maggio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”. L’elenco è disponibile a questo link.



Intanto sul sito dell’Enac è disponibile, invece, l’elenco dei voli garantiti nell’arco della giornata, consultabile a questo link.