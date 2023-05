Air Serbia: avviato il nuovo collegamento Napoli-Belgrado

09:21

Hanno preso il via i nuovi collegamenti tra Belgrado e Napoli di Air Serbia. Si tratta di un volo bisettimanale operato il lunedì e il venerdì con il quale il vettore amplierà il suo network italiano, dove è presente a Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Firenze, Bari e Catania.

"Oltre ai voli diretti il lunedì e il venerdì, i nostri passeggeri saranno in grado di raggiungere Napoli attraverso l'aeroporto di Roma Fiumicino, combinando i nostri voli di linea per la capitale italiana con i treni ad alta velocità di Trenitalia che vanno dall'aeroporto di Roma alla stazione di Napoli Centrale", ha commentato Bojan Arandelovic, head of network planning and scheduling.



Sarà un’estate all’insegna della forte crescita quella di Air Serbia. Nella programmazione per la summer la compagnia ha messo in campo ben 20 nuove rotte, con la prospettiva di aggiungerne ancora una decina nel corso dell’anno e aumentare ulteriormente il network anche nel corso del 2024.