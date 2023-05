Penelope Cruz è la nuova brand ambassador di Emirates

21:00

Penelope Cruz è il nuovo volto di Emirates. L’attrice premio Oscar è la nuova brand ambassador del vettore, protagonista della campagna pubblicitaria on air sulle principali emittenti televisive internazionali a partire da giugno.



Tema portante degli spot, che andranno in onda sia in inglese sia in spagnolo, ‘Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale, ma anche il modo in cui ci si arriva’.

Nelle clip l’attrice spagnola proverà tutti i lussi di First e Business Class, nonché le bevande artigianali della Lounge dell’A380 e i rinnovati spazi Premium Economy Class.



A firmare la regia degli spot il due volte premio Oscar Robert Stromberg.



“In Emirates - commenta Richard Billington, senior vice president of Brand and Advertising di Emirates - ruota tutto intorno a fly better, dove il viaggio verso la destinazione conta quanto il luogo stesso. Curiamo ogni dettaglio dell'esperienza Emirates e volevamo un ambasciatore che riflettesse il marchio della compagnia: doveva essere una persona di classe, elegante e con un fascino globale moderno. Penelope era la scelta perfetta”.