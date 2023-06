Nasce Nord Sardegna Aeroporti: via libera alla fusione tra Alghero e Olbia

10:15

Ora è ufficiale: Alghero e Olbia uniscono le proprie forze facendo nascere un’entità unica di gestione dei due scali per sviluppare il traffico in maniera congiunta e creare nuove sinergie. Ha ottenuto il voto favorevole di Sogeaal, Geasar, Camere di Commercio e F2i il progetto per la nascita di Nord Sardegna Aeroporti Spa, rimasto in forse fino all’ultimo a causa del parere contrario da parte degli enti locali interessati.

Tra i primi obiettivi ci sarà quello di incrementare il traffico portandolo dagli attuali 4,7 milioni di pax fino a quota 7 milioni entro il 2030, creando nuove occasioni per tutto il territorio grazie in particolare all’aumento dei flussi incoming.



“Il piano industriale e strategico della realtà risultante dall’aggregazione dei due scali aeroportuali si fonda su tre pilastri – si legge in una nota congiunta -: un importante piano di sviluppo del traffico aereo su entrambi gli scali di Olbia e Alghero, con generazione di benefici per le comunità territoriali di riferimento; un aumento della forza lavoro; notevoli investimenti infrastrutturali, finalizzati, in particolare, a garantire sia il continuo ammodernamento di entrambi gli scali aeroportuali che i migliori standard di sicurezza e qualità del settore di riferimento”.



Il nuovo assetto azionario prevede la maggioranza a F2i con il 79,25 per cento e il restante suddiviso tra gli enti pubblici locali.