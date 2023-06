Aerei a basso impatto ambientale: Macron promette 300 milioni l'anno

08:46

In Francia il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo impulso per la progettazioni di nuovi motori per aerei a basso impatto ambientale e per lo sviluppo di biocarburanti. La scorsa settimana il capo dello Stato ha promesso un investimento da 300 milioni di euro l'anno per la progettazioni di aeromobili e componenti: l'impegno dovrebbe prendere il via nel 2024 e proseguire fino al 2030.

Come riporta lechotouristique.com, il piano prevede di destinare 200 milioni di fondi pubblici e privati per lo sviluppo di piccoli aerei elettrici o a idrogeno e una somma simile per i biocarburanti.