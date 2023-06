Sas mette in vendita i biglietti per i primi voli passeggeri su aerei elettrici

09:21

Potrebbe essere il primo passo reale della rivoluzione del trasporto aereo. Scandinavian Airlines ha annunciato che sabato 3 giugno metterà in vendita i biglietti per i primi voli passeggeri su aerei elettrici, il cui debutto è previsto per il 2028.

Il vettore ha annunciato che metterà a disposizone 3 voli, ciascuno dei quali potrà ospitare fino a 30 passeggeri, come riporta ilsole24ore.com. Il costo del volo sarà simbolico: 1.946 corone in tutte e tre le valute scandinave, dal momento che 1946 è l'anno in cui Sas ha iniziato a volare.