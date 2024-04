Gorizia Capitale della Cultura 2025, 2,5 milioni per lo scalo

Nuovi investimenti per la valorizzazione di Gorizia in vista del 2025, che infatti l’anno dell’evento “Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025”, occasione unica di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia. La regione ha infatti deciso di stanziare 2,5 milioni di euro per lo sviluppo del sito dell’aeroporto di Gorizia ‘Duca d’Aosta’, dove sarà predisposta un’area per ospitare grandi eventi fino a 100mila persone.

Obiettivo grandi eventi

Nella presentazione dell’emendamento di Giunta al ddl Omnibus che prevede lo stanziamento dei fondi si rileva infatti che lo scalo è uno dei pochi luoghi in regione ad avere un’area sufficientemente vasta per ospitare eventi di grandi e proprio per questo potrà produrre importanti ricadute in termini turistici anche al di là dell’occasione di Go!2025, rappresentando - come spiega la nota della Regione Friuli Venezia Giulia - un valore aggiunto per il territorio e per tutto il Friuli Venezia Giulia nel lungo periodo.

Un altro emendamento prevede l’estensione della possibilità di ottenere il contributo massimo di 20mila euro, previsto dalla legge SviluppoImpresa, anche per le unità abitative ammobiliate a uso turistico situate nei Comuni interessati da Go!2025. Viene inoltre concessa una deroga ai vincoli degli alberghi diffusi, che potranno proseguire la propria attività anche qualora il numero dei posti letto diminuisse oltre il limite previsto dalla legge, fissato a 60.