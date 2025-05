Eva Air in Italia, campagna di marketing con il Consolato delle Filippine

Eva Air è al fianco del Consolato filippino per promuovere la destinazione in Italia. Il vettore si presenta come il ponte tra Milano e le Filippine e sostiene diverse campagne di marketing offline a Milano insieme al Consolato, come ad esempio, a partire da giugno, la nuova brandizzazione del tram cittadino con i colori accesi e il claim ‘Love the Philippines’.

Operativa con il volo Milano-Taipei al martedì, mercoledì, venerdì e domenica ore 11 servito da due Boeing 787/9 da 300 passeggeri, Eva Air ha inventato la classe Premium Economy nel ‘92 e ha vinto il premio Skytrax per 9 anni consecutivi con un punteggio pieno a 5 stelle. Dal 28 maggio si vola nel comfort della nuova Premium Economy fino a Taipei, da cui si prendono al mattino presto le coincidenze per i tre aeroporti filippini di Manila, Cebu e Clark. Magari sul simpatico aereo con grafiche rosa a tema Hello Kitty e dettagli in stile della crew. Si può raggiungere il Paese da Vienna, Londra, Parigi, Amsterdam e Monaco e, tramite Star Alliance, anche da altri hub.