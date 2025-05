L’aeroporto di Ancona chiude il bilancio 2024 in utile, crescono anche i passeggeri

L’aeroporto di Ancona archivia un anno da ricordare. Il bilancio appena approvato dall’assemblea dei soci di Ancona International Airport vede lo scalo raggiungere per la prima volta un margine operativo lordo con segno positivo. Un evento storico, accompagnato da un significativo incremento dei passeggeri del 15,8% sul 2023 (complessivamente arrivati 600.065).

La società di gestione dello scalo ha raggiunto un Ebitda di 305mila euro.

A livello di traffico passeggeri il 2025 sta mantenendo il trend positivo del ‘24, con una crescita nei primi 4 mesi dell’anno del 7,3% rispetto all’anno precedente.

“Sono orgoglioso oggi di confermare il dato eccezionale riguardante il numero dei passeggeri e il dato del margine operativo lordo positivo, dato storico dell’aeroporto e che costituisce un premio al grandissimo lavoro svolto da parte di tutta l’organizzazione aeroportuale, nonché all’eccezionale supporto ricevuto dai soci - commenta Hamish De Run, presidente della società di gestione dell’aeroporto -. A nome di tutta la società un ringraziamento particolare è rivolto ai nostri azionisti Njord Partners e Regione Marche per la grande visione che trasmettono a tutti gli stakeholders e per +il sostegno costante al gruppo manageriale rivolto verso un futuro commercialmente brillante e

finanziariamente sostenibile della nostra azienda.”

Per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, “il risultato storico confermato con l’approvazione del bilancio 2024 non può che renderci orgogliosi e soddisfatti”. “L’Aeroporto delle Marche - continua - per la prima volta nella sua storia chiude un suo bilancio in utile. L’attenta gestione e le strategie messe in campo hanno portato al raggiungimento di obiettivi non scontati, quello delle Marche è tra i migliori 10 aeroporti italiani per crescita passeggeri rispetto all’anno precedente, con un dato record che continua a migliorare anche nel 2025. Sono numeri incoraggianti che ci stimolano a fare sempre meglio. Abbiamo sin da subito considerato l’Aeroporto come un’infrastruttura strategica e centrale per lo sviluppo della nostra regione e stiamo lavorando per rilanciarla rispetto al passato”.