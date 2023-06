Trenord e turismo: più itinerari 'Gite in treno' per l'estate

17:03

Aumenteranno per l’estate gli itinerari ‘Gite in Treno’ targati Trenord, che si arricchiscono anche della prestigiosa guida Lonely Planet dedicata. Uno strumento realizzato in partnership per incoraggiare viaggiatori e turisti a partire in treno alla scoperta di destinazioni famose e angoli nascosti in Lombardia.

“La propensione a utilizzare il treno verso destinazioni turistiche è in costante crescita, in Lombardia – commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord -. Con i nuovi itinerari e la terza edizione della guida realizzata con un player come Lonely Planet mettiamo in campo uno sforzo aggiuntivo per intercettare nuovi flussi nei mesi estivi. Vogliamo sfruttare al massimo il potenziale della nostra offerta, che con 2200 corse giornaliere su oltre 460 stazioni non ha pari in Italia”.



Tra i nuovi itinerari si trovano le passeggiate sulle cime della Valsassina, la visita a Castel Baradello e due passi sul Lario, una giornata di divertimento in un parco acquatico. Aggiunti anche nuovi itinerari per i parchi acquatici sul Garda e per il “Parco Giardino Sigurtà”.