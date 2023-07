Nuovo record di voli in un solo giorno: ecco gli ultimi dati Flightradar

09:21

Arriva un nuovo record assoluto per il numero di voli effettuati nel mondo in una sola giornata. A certificarlo è stato il sito specializzato Flightradar, che ieri ha conteggiato nell'arco di 24 ore 134.386 collegamenti.

Come evidenziato anche dagli ultimi dati Iata sul traffico aereo internazionale, l'andamento in crescita è ancora a macchia di leopardo, con alcune aree del pianeta che stanno facendo registrare incrementi superiori alle attese e altre ancora in ritardo sul 2019.



Sempre secondo le previsioni, comunque, il trend di crescita è destinato a proseguire e per il prossimo futuro dobbiamo attenderci nuovi record.