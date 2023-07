09:04

Non è più l’amministratore delegato di Ita Airways e non ci sono dubbi che presto conosceremo il suo nuovo incarico lontano dalla compagnia italiana e dove questo verrà svolto. Quello di Fabio Lazzerini è stato un divorzio ‘nonostante tutto’, considerando i passi avanti fatti dal vettore e soprattutto il grande passo dell’alleanza con Lufthansa per crescere in un grande gruppo.



Il nuovo corso

Si è trattato di un divorzio probabilmente programmato da tempo per lasciare spazio a una leadership di marcata impronta tedesca senza dimenticare una buona conoscenza della realtà italiana: un identikit perfetto per quel Joerg Eberhart, a lungo alla guida di Air Dolomiti e artefice, insieme a Lh, della sua trasformazione per avere un ruolo preciso e con impronta tricolore all’interno del gruppo.



Difesa dell'operato

Tornando a Lazzerini, il suo saluto è stato affidato alle colonne de Il Sole 24 Ore, in un’intervista in cui ha fatto un breve riassunto del percorso di quella che è nata come una start up e che oggi, nonostante persistano le perdite, può vantare un forte recupero di fatturato e una forza sul lungo raggio ottenuta grazie anche al rinnovo della flotta.

Nessuna polemica da parte dell’ex a.d., che ha difeso in tutto e per tutto il percorso effettuato “condiviso sempre con il Governo”, sottolinea. E quanto alla scelta di Lh il manager non ha dubbi: quella dell’ingresso in un grande gruppo è l’unica strada percorribile per crescere.