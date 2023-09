15:58

Mettere in risalto le eccellenze italiane di cui la compagnia si fa ambasciatrice già a bordo dei suoi aerei con lo stile, l’accoglienza, il calore, il buon cibo, ma anche il comfort e la cura del passeggero. Questo l’intento di 'A sky full of Italy', la nuova piattaforma global di comunicazione ideata da Ita Airways e VMLY&R e associata alla brand campaign 'Search Bar'.

Un elogio dell'unicità italiana

“La valorizzazione delle eccellenze italiane – ha spiegato Giovanni Perosino (nella foto), chief marketing officer di Ita Airways - è stato il criterio che ha guidato la produzione dell’intero progetto. Dalla scelta della regia a quella musicale, dalle location alla ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore, tutto gira intorno all’unicità italiana e alle eccellenze del nostro Paese che siamo fieri di portare in tutto il mondo a bordo di Ita Airways”.



Per la realizzazione della nuova campagna si è partiti da un’analisi delle esigenze dei consumatori, che quando cercano un’esperienza sono soliti farsi aiutare da un motore di ricerca. Di conseguenza la forma della search bar viene utilizzata creativamente in tutta la campagna integrata, per raccontare come sia gli italiani che viaggiano nel mondo, sia gli stranieri che vengono in Italia possano vivere un’esperienza all’insegna dell’eccellenza italiana, ancora prima di toccare il suolo.



La campagna è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia.



“La nuova piattaforma di comunicazione - ha dichiarato Simona Maggini, ceo di VMLY&R Italy – è il risultato del solido e stimolante rapporto di collaborazione tra VMLY&R ed Ita Airways, con cui ci accomunano i valori di creatività, pensiero out-of-the-box e gioco di squadra”.



I risultati dell'estate

“Presentarvi oggi un progetto che si basa sui pilastri della nostra compagnia che hanno già cominciato a portare i primi ottimi risultati in quanto a load factor – ha concluso Perosino - fa capire che siamo sulla strada giusta. La centralità del cliente e la valorizzazione del Made in Italy ci hanno portato a ottenere quest’estate ottimi risultati: un load factor medio pari all’84%, con picchi dell’87% sull’intercontinentale e oltre 4,2 milioni di passeggeri trasportati”.