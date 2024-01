di Lino Vuotto

14:23

Ora è ufficiale: Thai Airways tornerà a volare sull’Italia. A 4 anni dalla soppressione del volo diretto in seguito al Covid, la compagnia aerea si appresta a ripristinare la rotta su Milano Malpensa dal prossimo primo luglio. Si tratterà di un volo giornaliero che resterà attivo per tutto l’anno.

“Stiamo aspettando l’apertura delle vendite – spiega a TTG Italia il direttore marketing Italia dell’Ente azionale per il turismo thailandese Sandro Botticelli – ma la rotta è stata già inserita nei sistemi”. Un volo molto atteso, considerando come la domanda sul Paese è crescita progressivamente nel corso del 2023: “Anche in assenza del collegamento diretto – aggiunge – lo scorso anno abbiamo chiuso con circa 191mila arrivi italiani, un numero ancora superiore alle previsioni dello scorso autunno. C’è un forte interesse per la destinazione e questo ritorno ci aiuterà nella programmazione”.



Attese per Roma

La rotta milanese dovrebbe inoltre fare da preludio alla seconda rotta, quella su Roma, che dovrebbe riaprire nel corso del 2025. “Ora attendiamo l’avvio delle vendite per partire con attività mirate sul trade – conclude il direttore marketing -. Ci stiamo già lavorando per farci trovare pronti per tempo”.