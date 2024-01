Turkish Airlines sospende i voli del B737 Max 9

16:24

Turkish Airlines ha messo a terra l'intera flotta di Boeing 737 MAX 9 in seguito all'incidente dell'aereo 1282 dell'Alaska Airlines.

La messa a terra segue l'ordine della Federal Aviation Administration che ha bloccato oltre 170 737 MAX 9 in tutto il mondo.

Come riporta Simpleflying, la direttiva sull’aeronavigabilità di emergenza impone ai vettori di eseguire ispezioni su alcuni 737 MAX 9 prima di rimetterli in servizio. Si prevede che ogni ispezione durerà dalle quattro alle otto ore.



La messa a terra ha comportato cancellazioni e interruzioni dei voli. Per Alaska Airlines, il secondo operatore MAX 9 più grande al mondo, i suoi 63 aerei 737 MAX 9 rappresentano il 20% della flotta e, a partire da sabato, circa 160 voli Alaska sono stati cancellati e 23mila passeggeri sono rimasti a terra.



Si prevede tuttavia che la messa a terra avrà un impatto minimo su Turkish Airlines, poiché ha una flotta relativamente esigua di 737 MAX 9. I cinque 737 MAX 9 operati da Turkish rappresentano meno del 2% dell'intera flotta passeggeri e circa l'1% della sua capienza totale di posti. Pertanto, dovrebbe essere gestibile per Turkish Airlines mantenere il proprio programma con altri tipi di aeromobili.

Secondo Cirium, Turkish Airlines ha programmato 654 voli operati da MAX 9 nel mese di gennaio.



A seguito della direttiva Faa, United Airlines ha messo fuori servizio la sua flotta di 70 velivoli 737 MAX 9. Allo stesso modo, anche Aeromexico e Copa Airlines hanno temporaneamente messo a terra i loro 737 MAX 9 per ispezioni.



Flydubai, un altro operatore di 737 MAX 9 con tre unità nella sua flotta, ha continuato a utilizzare l'aereo. Il portavoce della compagnia ha dichiarato: "Flydubai opera con aerei Boeing 737 MAX 9 con una configurazione della porta di uscita a metà poppa disattivata, che non è menzionata nella direttiva".