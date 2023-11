Turkish: ordine per 21 aerei in attesa della maxi commessa

13:36

Arriva un primo tassello nel piano di espansione della flotta di Turkish Airlines. Mentre si attende l’annuncio di una maxi commessa per il medio-lungo termine, in ottica di incremento e rinnovo degli aerei disponibili, il vettore turco avrebbe siglato un accordo per 21 velivoli da ricevere in leasing tra il 2024 e il 2025.

Secondo quanto riportato da Simpleflying si tratterebbe in prevalenza di aerei per il corto-medio raggio, anche se al momento non sono noti i dettagli dell’intesa e neanche se si tratterà di aerei Boeing oppure Airbus.



Come noto, il piano di espansione del vettore è molto ambizioso sia sulle distanze brevi sia sul lungo raggio ed è anche legato alla crescita dell’aeroporto di Istanbul, che punta a raggiungere il traguardo dei 100 milioni di passeggeri annui.