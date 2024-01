Cambio al vertice di JetBlue: arriva Joanna Geraghty

12:45

Il ceo di JetBlue Robin Hayes si dimetterà il 12 febbraio e sarà sostituito dal presidente della compagnia aerea, Joanna Geraghty, votata all’unanimità dal cda.

Come si legge su Travelweekly, Geraghty sarà la prima donna a diventare amministratore delegato di una delle principali compagnie aeree statunitensi.

Hayes ha dichiarato che dopo l’avventura in JetBlue andrà in pensione.

La nomina arriva durante un periodo cruciale per JetBlue, che è in attesa della decisione del tribunale federale sulla possibilità di procedere con la prevista acquisizione di Spirit Airlines.



Nell’ultimo anno JetBlue ha avuto una fase delicata, registrando una perdita netta di 207 milioni di dollari nei primi tre trimestri del 2023, inclusa una perdita operativa del 6,6% nel terzo trimestre. Hayes ha affermato di essere fiducioso che Geraghty, presidente di JetBlue dal 2018, sia la persona giusta per succedergli.



"Ha guidato l’azienda attraverso il periodo più turbolento della sua storia, ha supervisionato lo sviluppo e l'esecuzione di nuove iniziative commerciali e ha lavorato per rendere JetBlue un’azienda migliore sia per il personale sia per i clienti. È stata attivamente impegnata nella pianificazione dell'integrazione con Spirit attualmente in fase di approvazione. Inoltre, Joanna Geraghty e il team hanno messo a punto una strategia forte per tornare alla redditività”.