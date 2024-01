Sciopero dei mezzi pubblici: le fasce garantite

17:04

Un'altra giornata a rischio per chi si sposta con i mezzi pubblici. Confermato per domani lo sciopero indetto dai sindacati di base Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, associazioni lavoratori Cobas e Orsa.

“Salario, sicurezza e diritti” sono i temi al centro delle agitazioni messe in campo su scala nazionale dagli autoferrotranvieri. Durante lo sciopero il sevizio sarà garantito durante le fasce di legge: da inizio servizio diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59

A Milano lo sciopero coinvolgerà le corse di tram, autobus e metropolitane, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio, con due fasce di garanzia.



Lo sciopero segue l’agitazione dei tassisti di oggi a Roma proclamata sempre dall’Usb.



Confermato anche lo sciopero nazionale di 8 ore del personale delle attività ferroviarie per il 12 febbraio prossimo. “Sono tutti scioperi con cui Usb chiama a difesa dell’idea del servizio pubblico di linea e non di linea: contro la politica di disinvestimento da parte delle istituzioni, la corsa a svendere a privati e multinazionali, per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e utenti", spiega il sindacato di base in un articolo del Corriere della Sera.