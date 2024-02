Tap e l’anno ‘sbalorditivo’, Calicchia: “Così cresciamo sulla Penisola”

16:24

Cresce su tutti i fronti il business di Tap Air Portugal come spiega Davide Calicchia (nella foto), market manager della compagnia, che non esita a definire il 2023 come un anno “sbalorditivo”.

“Se a livello globale abbiamo trasportato 15,9 milioni di passeggeri – spiega – sulle rotte italiane abbiamo superato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri”.

Un risultato importante, che spinge il vettore a investire ulteriormente sulle connessioni dal nostro Paese: “Con la programmazione estiva – sottolinea Calicchia – Roma vedrà l’aggiunta di un volo giornaliero passando da 4 a 5 collegamenti, come prima del Covid. Firenze passerà da otto a dieci frequenze settimanali, a Bologna il volo sarà giornaliero e, dal 31 marzo, torneranno anche gli otto collegamenti settimanali tra Napoli e Lisbona”.



Scelta lungo raggio

Il 67% dei clienti italiani di Tap, però, sceglie di proseguire il suo viaggio oltre Lisbona. “L'incremento della domanda ci ha spinto a investire anche sul lungo raggio – dice Calicchia – con più frequenze sul Brasile, che diventano 95 a settimana, ma anche sul Nord America, che arriva ad averne 91 con l’aggiunta di frequenze da Washington, San Francisco e Toronto”. Cresce anche la quota di traffico etnico, soprattutto per le rotte su Africa e Brasile.



Ma i segnali incoraggianti, dicevamo, non provengono solo dal fronte leisure, ma anche da quello corporate: “Siamo arrivati ad avere il 30% di traffico leisure dall’Italia e vogliamo spingere ulteriormente su questo segmento incrementando gli accordi Cip, stipulati con le grandi aziende tramite le adv. Siamo a inizio anno e sono già più di 35 le società italiane con cui collaboriamo”.



Alle piccole e medie imprese, invece, il vettore propone l’app Tap Corporate, che consente ai dipendenti che viaggiano con la compagnia con TAP di convertire i viaggi in saldo, a su volta utilizzabile come mezzo di pagamento per viaggi futuri o prodotti Tap.

Stefania Galvan