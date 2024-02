Avis top sponsor della Nazionale di rugby

21:00

Avis è il nuovo top sponsor della Nazionale italiana di rugby. Il brand di Avis Budget Group ha siglato un accordo di sponsorizzazione con la Fir-Federazione Italiana Rugby per tutto il 2024.

Attraverso l'accordo, il logo di Avis sarà visibile sulla parte posteriore sinistra del pantaloncino da gara delle squadre; e in occasione delle partite casalinghe che la squadra Maschile disputerà durante il Sei Nazioni e nei test match autunnali, così come per quelle dell’Under 20 e delle Squadre Nazionali Femminili, l'azienda sarà presente sui cartelloni pubblicitari, sugli impianti LED presenti a bordocampo e sul maxischermo degli impianti sportivi, dove è previsto anche il passaggio di uno spot.



Inoltre, Avis metterà a disposizione della Federazione Italiana Rugby servizi di mobilità per gli spostamenti dello staff e della dirigenza e per il trasporto di materiali.