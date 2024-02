Quando la musica ispira il viaggio: la ricerca Trainline

21:00

Fa da sfondo sonoro alle vacanze, contribuendo a costruire memorie, ma è anche una ragione per scoprire posti nuovi. Quello tra la musica e il viaggio è un legame profondo. E lo conferma l’ultima ricerca commissionata da Trainline, da cui emerge che il 94% degli italiani pensa che la musica contribuisca in qualche modo a costruire e mantenere i ricordi di un viaggio.

Secondo 1 italiano su 2 inoltre le canzoni sono in grado di arricchire l’esperienza permettendo di rilassarsi, mentre per il 40% la musica permette di cominciare a immergersi nell’atmosfera del proprio itinerario.



Ma la musica è molto spesso anche il motivo stesso per esplorare posti nuovi. Il 61% degli italiani ha infatti preso un treno nell’ultimo anno per andare a un concerto. E con ogni probabilità questo trend continuerà anche nel 2024.



Per questo tipo di spostamenti il treno offre diversi vantaggi: il 45% apprezza la possibilità di non doversi preoccupare di trovare un parcheggio, per il 27% è invece il mezzo di trasporto più economico per raggiungere la destinazione. Anche il rispetto nei confronti dell’ambiente è un aspetto importante: per il 24% viaggiare in treno è un modo più sostenibile per spostarsi da un luogo all’altro.



I concerti muovono grandi masse di fan in giro per l’Italia e l’Europa ogni anno e il 31% degli italiani afferma di aver organizzato un viaggio principalmente per esplorare la scena musicale di una città, mentre il 45% ha dichiarato che la scoperta dei cantanti autoctoni della città fosse uno degli aspetti di interesse di un viaggio organizzato per altri scopi.



In viaggio 1 italiano su 2 (48%) ascolta piattaforme di streaming. E il 76% sarebbe disposto a usufruire di una funzione tecnologica in grado di fornire consigli musicali personalizzati in base alla destinazione del proprio viaggio.