Fincantieri avvia il progetto di formazione ‘Maestri del Mare’

13:58

Al via ‘Maestri del Mare’, l'iniziativa di formazione del consorzio Elis di cui Fincantieri fa parte.

Il progetto di formazione retribuita volto all'assunzione di giovani talenti, si legge su Il Giornale, ha l’obiettivo di “ attrattive e all'avanguardia le professioni che i giovani italiani tendono a trascurare” spiega l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgieo.

“Nei prossimi mesi sono già pianificati altri quattro corsi, volti a formare anche operatori navali e gruisti-imbragatori".



"Il progetto Maestri del Mare porterà all'inserimento di 90 persone entro l'estate”, aggiunge il direttore risorse umane di Fincantieri, Luciano Sale.

Sono al momento già più di 17mila le candidature ricevute per i percorsi di apprendimento che si terranno on the job a Roma, Monfalcone e Milano.

L'azienda vaglierà i candidati dopo una selezione attraverso test psico-attitudinali, interviste telefoniche, prove tecniche, assessment di gruppo e colloqui individuali.



I requisiti richiesti per partecipare sono il diploma di istituto professionale, geometra, industriale e di perito meccanico/navale. Durante i corsi, in base al tema trattato, si alterneranno lezioni teoriche con attività pratiche di laboratorio ed esperienze dirette negli stabilimenti.



Il big della cantieristica vuole comunque pescare nuove energie anche dalle scuole. Allo scopo assicura un'indennità di formazione, l'assunzione direttagià durante l'apprendistato nei cantieri presenti sul territorio nazionale e agevolazioni al trasferimento per i dipendenti fuori sede.