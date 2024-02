Usa, la Faa stanzia un miliardo di dollari per l’ammodernamento degli aeroporti

09:21

Un miliardo di dollari per ammodernare gli aeroporti americani. La Faa (Federal Aviation Administration) ha assegnato 970 milioni di dollari a 114 scali Usa, nell’ambito del programma 'Bipartisan Investing in America' varato dal presidente Joe Biden con l’obiettivo di favorire la modernizzazione delle infrasttrutture aeroportuali e il miglioramento dei servizi volti all’accessibilità e alla sostenibilità.

“Gli investimenti - ha spiegato il Segretario di Stato ai Trasporti Pete Buttigieg - renderanno più semplice per i passeggeri raggiungere gli aeroporti, genereranno posti di lavoro e aumentaranno la sicurezza”.



Tra gli interventi in programma negli scali a cui sono state destinate le risorse, si apprende da travelpulse.com, la creazione di nuovi sistemi per i bagagli, il rafforzamento dei controlli di sicurezza, l’aumento della capacità dei gate, il restyling delle infrastrutture e delle torri di controllo.