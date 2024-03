09:51

Sarà Marco Sansavini il nuovo presidente e ceo di Iberia.

Il timone del vettore che appartiene al Gruppo IAG passerà dai primi di aprile al manager italiano che vanta una lunga carriera alle spalle.

Negli ultimi tre anni e mezzo, Sansavini ha occupato posizioni analoghe in Vueling e in Iberia sostituirà Fernando Candela.

La leadership di Vueling sarà affidata, sempre a partire da aprile, alla manager ispano-argentina Carolina Martinoli.



Nato a Bologna, Sansavini torna in Iberia dopo esserne già stato direttore commerciale nel periodo tra il 2012 e il 2020. Precedentemente, aveva lavorato anche in Air France e nella ex Alitalia.



“Gli ultimi tre anni sono stati i più intensi ed emozionanti della mia vita professionale, quindi voglio ringraziare il grande team di Vueling per aver permesso all’azienda di essere più forte e resiliente come si presenta oggi”, ha dichiarato il manager in un comunicato riportato dal Sole 24Ore.