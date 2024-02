Ovolo Hotels entra in Small Luxury Hotels of the World

08:00

Small Luxury Hotels of the World (SLH) si arricchisce di una nuova collezione di hotel di design nell’area Asia Pacifico. Grazie all’accordo con Ovolo Hotels, il brand alberghiero passerà attraverso le piattaforme di vendita, distribuzione e marketing di SLH.

Pubblicità

"Noi di Ovolo siamo entusiasti di collaborare con Small Luxury Hotels of the World, un brand sinonimo di hotel di eccellenza e dallo spirito indipendente – dice Dave Baswal, ceo di Ovolo Hotels -. Questa unione, non solo rafforza la nostra presenza nei principali mercati globali, pur mantenendo lo spirito e le qualità di realtà indipendenti, ma ci permette anche di mostrare il carattere distintivo e l'innovazione che definisce Ovolo, oltre a stabilire un legame personale con i nostri ospiti."



Entrano fin da subito in SLH Ovolo Woolloomooloo (Sydney, Australia), Ovolo South Yarra (Melbourne, Australia), Ovolo The Valley (Brisbane, Australia), Ovolo Nishi (Canberra, Australia), Ovolo Central (Hong Kong) e gli hotel By Ovolo Collective Laneways by Ovolo (Melbourne, Australia) e Mamaka by Ovolo (Bali, Indonesia).



Questa sinergia amplifica la diversità e l’unicità di ciò che essi propongono, offrendo ai viaggiatori esperienze di lusso uniche nel loro genere, in ogni angolo del mondo.