Scade oggi il tempo per partecipare alle votazioni per TTG Star - Personaggio dell’anno di TTG. Alle 15.00 si chiuderà ufficialmente il contest lanciato da TTG Italia in collaborazione con TTG Travel Experience. Entro quell’ora sarà possibile esprimere le ultime preferenze cliccando su questo link.



Al termine delle votazioni, l’appuntamento è fissato per giovedì 14 ottobre alle ore 17.30, quando, a TTG Travel Experience, si terrà la proclamazione del vincitore.

I finalisti

Anche quest’anno, i nomi entrati a far parte della rosa dei finalisti sono stati individuati dalla redazione e dal direttore di TTG Italia tra quanti, nell’industria dei viaggi, hanno dimostrato di saper reggere il colpo di una crisi senza precedenti, riuscendo, in qualche maniera, a sostenere e difendere il comparto, con coraggio, determinazione e forza di volontà.





Ecco i sei candidati:



Kyriaki Boulasidou, direttrice Ente nazionale ellenico per il turismo

Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti Milano

Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare

Franco Gattinoni, presidente Gattinoni Group e presidente Fto

Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group Italia

Giada Marabotto e Antonella Ruperto, fondatrici Suite Travel



