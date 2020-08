Silversea: la Silver Moon si prepara al varo previsto per ottobre

19:30

Silver Moon, la nuova nave di Silversea, ha compiuto un importante passo avanti in direzione del varo dopo aver completato con successo le prove in mare.

Come segnalato da TTG Media, la nave, in costruzione presso Fincantieri, ha completato le prove con un equipaggio ridotto di 320 persone a causa dei protocolli sanitari Covid-19.

Sono ora ripresi i lavori sugli interni della nave in vista della consegna ufficiale a Silversea prevista per il prossimo 30 ottobre.



"Silver Moon rappresenterà un'aggiunta innovativa alla nostra flotta di navi ultra-lusso - ha affermato Roberto Martinoli, presidente e amministratore delegato di Silversea -. Basandoci sul successo di Silver Muse, Silver Moon si spingerà ancora oltre. Il fatto che Silver Moon si avvicini al completamento, nonostante circostanze così difficili, è una testimonianza della capacità di recupero e competenza di tutti coloro che sono coinvolti nella sua costruzione".



Silver Moon è la gemella di Silver Muse, che è stata varata nel 2017 e diventerà la seconda nave a unirsi alla flotta Silversea quest'anno dopo la consegna di Silver Origin avvenuta in giugno.