AmaWaterways, un 2025 pieno di novità

Un 2025 di novità per AmaWaterways che vuole sfruttare lo slancio con cui ha concluso il 2024 con nuove navi, rotte e destinazioni. Le vendite della compagnia nel 2025 stanno già registrando un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024.

“Le crociere fluviali stanno diventando sempre più attraenti per un pubblico più vasto, dai viaggiatori più giovani in cerca di nuove esperienze alle famiglie multigenerazionali - dice Rudi Schreiner, co-fondatore e presidente di AmaWaterways a Travelpulse -. Stiamo rispondendo a questa domanda con offerte ampliate, tra cui una maggiore capacità sui fiumi europei, due navi che debuttano sul fiume Magdalena in Colombia e una nuova nave sul fiume Douro in Portogallo. Questi sviluppi fanno parte di un impegno più ampio per l'innovazione: non si tratta solo di far crescere la nostra flotta; si tratta di espandere il concetto stesso di cosa può essere una crociera fluviale”.

I prodotti

Due nuove navi, l'AmaMagdalena da 60 ospiti e l'AmaMelodia da 64 ospiti, debutteranno in Colombia quest'anno. Una nuova nave, l'AmaSintra, si unirà alla flotta della compagnia sul fiume Duero in Portogallo ad aprile.

AmaWaterways sta anche lanciando un nuovo itinerario “Best of Danube”, che salperà andata e ritorno da Budapest e visiterà destinazioni come Bratislava e Vienna. La linea offrirà 15 partenze nel 2025 e 14 nel 2026, comprese le partenze di inizio stagione a febbraio e marzo. La compagnia sta anche combinando due popolari itinerari di 7 notti per creare nuovi viaggi “Grand” di 14 notti sui fiumi Senna, Rodano e Danubio.

Inoltre, la compagnia continuerà anche a dare priorità alle esperienze di viaggio inclusive, come le sue crociere ‘Soulful Experiences’ che mettono in risalto la storia e la cultura black e le sue crociere ‘Latin Touch’ per i viaggiatori di lingua spagnola.