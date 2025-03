Originaltour: le destinazioni storiche in veste originale

“La nostra strategia è quella di continuare a investire sulle destinazioni storiche, cercando di offrire un prodotto sempre più curato e originale e curando ogni minimo dettaglio. Per quanto riguarda i prossimi mesi, abbiamo chiuso già a inizio febbraio tre partenze di gruppo in Oman per Pasqua e per l’alta stagione siamo arrivati anche a chiudere 4 gruppi “Oman Classico Gold” ogni settimana. Stiamo già programmando i viaggi di Natale e Capodanno e abbiamo confermato oltre 300 posti su voli per l’Oman per garantire delle buone tariffe sul mercato”.

Così Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour, traccia un bilancio dei primi mesi del 2025. Fra le novità, i soggiorni speciali con partenze garantite a date fisse da Milano e da Roma per Bali, anche abbinata alle isole Gili e per Singapore e Malesia, tutte su base 15 giorni, oltre che naturalmente Uzbekistan e l’immancabile Oman, per il quale Originaltour ha riproposto, per il secondo anno consecutivo dopo il successo della prima edizione, il programma “Oman 2 punto zero, il ritorno”, creato per i repeater e in particolare per coloro che hanno già effettuato “Oman Classico Gold”.

In questo tour, sempre in fuoristrada e con partenza da Muscat, si propongono mete inusuali come Duqm, il villaggio dei pescatori di Khaluf e le Sugar Dunes, dove un deserto immacolato finisce in mare e Fisaya Beach, una delle spiagge più belle dell’Oman.

“Sul nostro sito proponiamo ben 32 programmi sull’Oman, anche con abbinamento ad altre destinazioni degli Emirati Arabi e alle Maldive e naturalmente siamo disponibili anche a personalizzare i viaggi secondo le esigenze di chi viaggia” conclude Arcangeli.