Originaltour, Arcangeli: “Da 25 anni in Oman”

Originaltour rilancia la sua specializzazione sui tour in Oman, Paese che programma da 25 anni.

“Quel che fa la differenza - sottolinea il direttore generale Loredana Arcangeli nel corso di una recente intervista a TTG Italia – è come sempre la qualità dei servizi che si riesce a garantire. Nel nostro caso, forti di un’esperienza sul campo frutto di anni di attività – attualmente mia figlia Elena risiede in Oman, dove coordina il nostro lavoro – offriamo tour per gruppi, itinerari su base privata e personalizzati, con partenze garantite settimanali in fuoristrada e l’assistenza di guide professionali e certificate”.

“Anche nella scelta delle location per il pernottamento - prosegue la manager - siamo assolutamente competitivi: basti pensare che quando abbiamo cominciato a programmare la destinazione non esistevano campi tendati nel deserto, oggi ce ne sono oltre 50. Da qui l’importanza di selezionare con cura ogni dettaglio del viaggio, per costruire itinerari che sappiano arrivare all’essenza dell’Oman”.