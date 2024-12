Trentacinque anni e non sentirli: al giro di boa della ricorrenza, Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour, ripercorre con soddisfazione e una punta di nostalgia un’evoluzione che è andata di pari passo con quella del tour operating in Italia.

“Il mondo in 35 anni è cambiato radicalmente – racconta a TTG -. Eravamo quattro soci (oggi sono rimasta solo io), fra i quali Luciano Paparelli che ancor oggi vive in Oman. Siamo partiti 35 anni fa con la programmazione di viaggi subacquei, concentrando l’attenzione sul Mar Rosso prima e su altre mete adatte a questo tipo di attività come Malesia, Indonesia e Filippine. Con il passare del tempo abbiamo ampliato l’offerta di tour fino ad arrivare, ormai 25 anni or sono, a proporre l’Oman”.

Proprio su questa destinazione Originaltour vanta la sua principale specializzazione, che ha portato il t.o. a costruire un prodotto vario, affidabile e di alta qualità. “Quando siamo partiti, l’Oman non era ancora una destinazione turistica, ma una meta per pochi viaggiatori curiosi. Nel deserto non c’erano campi tendati – oggi ce ne sono oltre 50 – e la nostra avventura è cominciata al fianco di una storica guida che tuttora fa parte del nostro staff”.

Nascono così i primi tour in fuoristrada, veicolo indispensabile per spostarsi date le condizioni del manto stradale.

“Oggi molti operatori propongono itinerari in bus, le strade sono notevolmente migliorate, anche se alcune destinazioni meno battute restano raggiungibili solo in 4x4”.

Proprio per questo, spiega ancora la manager, “Restiamo il primo operatore a livello internazionale per quanto riguarda il numero di passeggeri trasportato nei tour in fuoristrada, secondi solo a un t.o. tedesco”.

E la tradizione continua, con la figlia Elena che coordina in loco le attività del t.o.

Ma Originaltour oggi non è solo Oman: “Nel 2024 abbiamo avuto un ottimo riscontro da Malesia, Uzbekistan, Indonesia, Thailandia e India. Anche lo Sri Lanka è in ripresa, mentre dal Giappone otteniamo piccoli numeri, data l’elevata richiesta globale, che rende difficile mantenere standard qualitativi elevati sui tour a base privata”.

Per il futuro Loredana Arcangeli non ha dubbi: “Andiamo avanti con entusiasmo e manterremo la nostra programmazione nel solco di quella sartorialità che da sempre ci contraddistingue”.