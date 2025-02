Seabourn in Nord Europa per le nuove crociere ultralusso

Sono le isole britanniche, i fiordi norvegesi e la costa islandese i tre protagonisti della nuova stagione estiva 2025 delle crociere ultralusso di Seabourn. Da maggio ad agosto di quest’anno Seabourn Sojourn visiterà più di 40 destinazioni in 12 Paesi nel corso di nove itinerari che vanno dai 7 ai 24 giorni. Con partenze da Dover (Londra), Reykjavik e Greenock (Glasgow), gli ospiti potranno esplorare i laghi della Scozia, inseguire il sole di mezzanotte nelle zone settentrionali della Norvegia e vivere i paesaggi e i villaggi dell’Islanda. La nave ultralusso concluderà la sua stagione con la ‘Route of The Vikings’ di 24 giorni, seguendo la storica rotta dei marinai da Dover a Montreal.

Nelle isole britanniche i porti principali sono Fishguard nel Galles, un paradiso per gli amanti della natura, una piccola città ricca di storia; Oban in Scozia, dove si possono avvistare le foche grigie che nuotano nel porto, e Saint Helier nel Jersey con le sue aziende vinicole come La Mare che sfruttano il clima mite per le loro produzioni. Le escursioni a terra includono il Royal Edinburgh Military Tattoo a Leith (Edimburgo), disponibile solo nell’itinerario di sette giorni “Castelli, laghi e Highlands scozzesi” di Seabourn Sojourn in partenza il 2 agosto 2025; e “Montagne della Scozia e giro in gondola” a Oban.

Il programma 2026

Spazio al Nord Europa anche nel programma 2026 della compagnia. Tra maggio e agosto del prossimo anno, spiega luxurytraveladvisor.com, Seabourn Ovation visiterà più di 60 destinazioni in 16 Paesi nel corso di nove viaggi che vanno dai 7 a 22 giorni. La nave salperà per due partenze di 14 giorni attraverso i fiordi fino alla punta più a Nord d’Europa, Capo Nord, con partenza il 16 maggio e il 13 giugno 2026. La partenza del 13 giugno coincide con il solstizio d’estate, offrendo l’opportunità ideale di vedere il sole di mezzanotte.

Seabourn Ovation salperà anche per un viaggio di 14 giorni “West Ireland Gems & Solar Eclipse”, con partenza l’8 agosto 2026 da Dover a Reykjavik. La nave si posizionerà al largo della costa dell’Irlanda nell’Oceano Atlantico per offrire uno scorcio dell’eclissi solare totale del 12 agosto 2026. Il viaggio includerà anche un programma “Seabourn Conversations” con Jane A Green, membro della Royal Astronomical Society, per spiegare agli ospiti il fenomeno dell’eclissi solare.

A completare la programmazione della Seabourn Ovation nel Nord Europa da Dover, diverse partenze dei viaggi di 14 giorni “Jewels of the British Isles”. Le destinazioni includono Belfast, Edimburgo, Oban e Fishguard. La Seabourn Ovation concluderà la stagione con il “Fire & Ice Passage” di 22 giorni, crociera in cui la nave dall’Islanda, passando dalla Groenlandia e dal Canada atlantico, raggiungerà New York City in tempo per i colori autunnali.