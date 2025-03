Trinity ViaggiStudio e ScuolaZoo rinnovano la partnership

Unire lo studio della lingua inglese a programmi di escursioni e attività, il tutto in ambienti internazionali e stimolanti. Questo il frutto della collaborazione tra Trinity ViaggiStudio e ScuolaZoo, che si rinnova anche quest’anno con proposte di vacanze studio di 14 o 15 giorni in college unite ad attività ludiche per i ragazzi dai 16 anni in su o i maturandi.

Alle destinazioni proposte si aggiungono New York, Brighton, Londra, Dublino e Malta. A New York il soggiorno è a luglio alla St. John’s University, dove gli studenti alloggiano in appartamenti con camere singole o doppie, con trattamento di pensione completa e wi-fi gratuito. Potranno effettuare escursioni selezionate come walking tour di Staten Island o di Downtown, visita al 9/11 Memorial, Brooklyn, il nuovo osservatorio Summit One Vanderbilt e altre innumerevoli attrattive della Grande Mela.

A Brighton, una delle destinazioni turistiche più amate del Regno Unito, gli studenti saranno ospitati per 14 giorni a luglio all’University of Sussex Falmer Campus, un’ampia e moderna struttura, l’unica università britannica situata all’interno di un parco nazionale e avranno a disposizione anche un centro sportivo polifunzionale. Il programma prevede 30 ore di lezione, integrate da un’ampia selezione di attività pensate per soddisfare ogni interesse. Gli studenti avranno inoltre accesso a un’app dedicata, attraverso la quale potranno consultare e prenotare le attività proposte dal college, tra cui visite alla scoperta di Brighton e delle sue attrazioni, gite nelle città di Chichester, Eastbourne, Londra o ancora alle famose scogliere di gesso Seven Sisters.

Altra struttura è situata a Eltham, a breve distanza dal centro di Londra, ed è il Campus di Avery Hill. Tra le escursioni selezionate visite a Brighton, a Londra con le sue molteplici attrazioni e al castello di Windsor. In Irlanda, invece, i ragazzi saranno ospitati a Belfield, il campus principale della University College Dublin, a breve distanza dal centro della città. Anche in questo caso il programma didattico prevede 30 ore di lezione e quello ricreativo diverse attività sportive, culturali e sociali.

Infine a Malta a Gzira, a breve distanza dal centro, NSTS Malta è una scuola di lingua inglese che offre un ambiente accogliente e dinamico. Gli studenti alloggeranno in residence con camere multiple e bagno privato, con trattamento di pensione completa e wi-fi gratuito. Il programma prevede 30 ore di lezione, affiancate da un’ampia gamma di attività ricreative ed escursioni.