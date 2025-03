Apre Collegio alle Querce, Auberge Resorts Collection sbarca in Italia

“Collegio alla Querce celebra l’eredità di Firenze con un'ospitalità senza pari” dice Christian Clerc, ceo di Auberge Resorts Collection. Con giardini terrazzati, viste mozzafiato e un servizio impeccabile, la struttura si propone anche come luogo ideale per eventi esclusivi, con spazi raffinati come La Cappella e Il Teatro, ed è pronta a diventare un’icona dell’ospitalità di lusso in Toscana unendo storia, arte e ospitalità d'eccellenza.