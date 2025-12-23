Firenze rischia di offuscarsi agli occhi dell’alto di gamma. A lanciare l’allarme è Urbano Brini, chief of luxury travel di Arno Travel: “Firenze – dice - ha visto numeri più bassi del 2024, con l’Asia non ancora in pareggio pre Covid, l’America in calo, la Russia assente, l’Europa last minute. Abbiamo perso lo spotlight nel lusso in confronto a Milano e a nuovi astri come Taormina, ma il nostro obiettivo è riaccendere l’attenzione internazionale”.

La fine dell’esplosione dell’Italia post Covid e l’inflazione orientano infatti il consumatore “su una scelta di mercato dettata da voglie, narrazioni competitive e capacità di spesa, per cui la sfida è far parlare ancora le destinazioni attraverso tutti i tool tecnologici e i giacimenti turistici inediti” dice ancora Brini.

In questo senso, il valore del consulente è duplice: “Soddisfiamo il cliente con esperienze suggestive e sostenibili in location esclusive come il Forte di Belvedere o le cantine della Tenuta di Tignanello insieme ai proprietari, e manteniamo Firenze come un polo culturale anche per i fiorentini, lavorando con realtà pubbliche e private per contrastare il turismo di massa giornaliero”.