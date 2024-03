Il colosso del bt Amex Gbt acquisisce Cwt: operazione da 570 milioni di dollari

Operazione da 570 milioni di dollari nel mondo del business travel. Il colosso Amex Gbt ha acquisito, per la cifra appena citata, Cwt.

L’accordo, come riporta investing.com, è definitivo e la transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà dell’anno.

Le previsioni

Secondo le previsioni, l’intera operazione dovrebbe essere in pareggio per gli utili per azione nel primo anno dopo la chiusura, per poi iniziare a crescere.

Amex finanzierà l’acquisizione con un mix di azioni e liquidità. La previsione per Cwt è per un fatturato di 850 milioni di dollari nel 2024, per un totale di 4mila clienti in tutto il mondo.